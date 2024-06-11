Тысячи домашних животных погибли в пожаре на рынке в Бангкоке

Крупный пожар произошел в секции по продаже домашних питомцев на рынке Чатучак в Бангкоке. В результате ЧП погибли тысячи питомцев. Об этом сообщила газета Bangkok Post .

Огонь охватил рынок утром 11 июня, площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. Секция состоит из 118 магазинов, которые занимались продажей животных. На рынке можно было приобрести кошек, собак, птиц, кроликов, обезьян, ящериц и других домашних питомцев.

Спасатели оперативно прибыли на место ЧП и потушили пожар за 30 минут. Несмотря на это, вся секция сгорела, а множество животных погибли. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее в Уфе сгорел приют для домашних животных. Из-за пожара погибли 10 собак и кошек, которые на момент ЧП находились в клетках.