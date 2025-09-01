Жители Шотландии пожаловались на «плавящийся мозг» от ночного гула в море

Жители острова Льюис в Шотландии массово жалуются на низкочастотный гул, который доносится из моря и не дает им спать. Об этом сообщил The Times .

По их мнению, источник шума связан с работой военных локаторов, которые ищут в территориальных водах российские подводные лодки.

Местные отмечают, что ситуация продолжается уже несколько месяцев. Старший преподаватель Академии Национальной службы здравоохранения Шотландии Лорен-Грейс Киртли рассказала, что по ночам в постели слышит лишь этот гул. По ее словам, от вибраций начинают трястись половицы, а иногда шум резонирует так сильно, что кажется, будто «мозг плавится».

Ранее Военно-морские силы Великобритании приняли испускающего газы кита за российские подводные беспилотники.