Пукающего кита в Британии приняли за российские беспилотники

Военно-морские силы Великобритании приняли испускающего газы кита за российские подводные беспилотники. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на ВМС.

Непонятный звук зафиксировали на северо-западе Шотландии, между островом Разей и полуостровом Эпплкросс.

Изначально командование предположило, что Россия могла сбросить прослушивающее устройство на морское дно зунда, где проводились подводные испытания оружия и сенсоров. Вскоре выяснилось, что странные звуки исходили от кита.

«Мы проанализировали звуки и теперь считаем, что это было морское млекопитающее. Кит», — отметили в ВМС Британии.

В издании указал, что зафиксированные звуки аналитики назвали антропогенными. Однако такие источники не фиксировались на указанном участке 55 лет.

Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал публикацию газеты The Sun. Он отметил, что британцы обвинили Россию в попытке отследить их подлодки с помощью беспилотников. Вот только по факту оказалось, что подозрительные звуки производили морские животные.