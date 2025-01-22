Жители Нарвы в Эстонии выйдут на митинг из-за подорожания отопления

Жители города Нарва в Эстонии хотят устроить акцию протеста из-за повышения стоимости отопления. Об этом сообщила телекомпания ERR .

Люди недовольны, что счет за отопление вырос примерно на 100 евро. Теперь они собирают подписи для обращения в правительство. Петицию подписали уже 3,5 тысячи человек. Горожане просят снизить цены за услуги ЖКХ. Также они намерены выйти на митинг 1 февраля на площади Стокгольма.

Сбором подписей занялась местная жительница Татьяна Алексеева. Она рассказала журналистам, что платит за квартиру примерно 300 евро, такой большой суммы за жилье еще никогда не было.

Журналисты также пообщались с мэром города Катри Райком. Он назвал требования жителей по снижению цен за ЖКХ популизмом. При этом отметил, что ситуацию нельзя игнорировать.

Ранее эксперт энергетического рынка Алексей Гривач заявил, что этой зимой в европейских странах возрастают риски нехватки газа. Это связано с ускорением расхода запасов ЕС в подземных газохранилищах.