Эксперт энергетического рынка Гривач рассказал о повышении рисков дефицита газа в Европе наступающей зимой

Этой зимой в Европе возрастают риски дефицита газа. Это связано с увеличением стоимости энергоносителей на фоне повышения спроса на отопление до самого высокого уровня, рассказал эксперт энергетического рынка Алексей Гривач, передала «Вечерняя Москва».
По его словам, прогнозы по данной ситуации говорят о существенных рисках дефицита газа в европейских странах. Это связано с тем, что сегодня наблюдается ускорение расхода запасов Евросоюза в подземных газохранилищах, приводит слова специалиста сайт «Аргументы и факты».
При сокращении объема поставок топлива, цены на него существенно возрастут и вызовут дефицит, резюмировал Гривач.
Глава Домодедова проверила лед на катке в парке «Елочки»
Спортсменка из Лобни стала призером всероссийского турнира по дзюдо
Фестиваль «Читающее Тучково» прошел в Рузском городском округе
Украина отказалась от всех альтернативных членству в НАТО гарантий
Рейд по выявлению нелегальных услуг такси провели в Котельниках
Промышленность Подмосковья нарастила объем отгрузки на 20% за год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте