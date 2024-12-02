Эксперт энергетического рынка Гривач рассказал о повышении рисков дефицита газа в Европе наступающей зимой

Этой зимой в Европе возрастают риски дефицита газа. Это связано с увеличением стоимости энергоносителей на фоне повышения спроса на отопление до самого высокого уровня, рассказал эксперт энергетического рынка Алексей Гривач, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, прогнозы по данной ситуации говорят о существенных рисках дефицита газа в европейских странах. Это связано с тем, что сегодня наблюдается ускорение расхода запасов Евросоюза в подземных газохранилищах, приводит слова специалиста сайт «Аргументы и факты».

При сокращении объема поставок топлива, цены на него существенно возрастут и вызовут дефицит, резюмировал Гривач.