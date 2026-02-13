«Болеем за Россию». В Мюнхене прошла акция за мир

Жительница Мюнхена вышла с плакатом за мир с РФ и против поставок оружия Украине

Жительница Мюнхена провела акцию из-за поставок оружия на Украину рядом с контрольно-пропускным пунктом у здания, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Женщина держала в руках плакат с надписями «Мерц равно Таурус равно война с Россией». На его обратной стороне было написано «Где легитимный президент Украины?».

Она пояснила, что именно с этим плакатом стояла на том же месте в 2025 году, заявляя о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского и о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Аналогичные демонстрации прошли и в городке Штробенхаузен, где находится компания MBDA Deutschland GmbH, занимающаяся их производством.

По ее словам, в этом году ситуация только ухудшилась. Люди не хотят войны, а у нового кабмина под руководством Мерца они стремления к миру не наблюдали. По этой причине она и ее единомышленники планируют участвовать в субботу в нескольких крупных демонстрациях за мир.

«Мы очень болеем за Россию, и немцы тоже нас поддерживают», — добавила она.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что планирует встретиться с Зеленским в Мюнхене.