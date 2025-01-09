Жители Гренландии выступили против «новой колониальной державы» в лице США
FT: гренландцы выступили против продажи острова США
Жители Гренландии после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о намерении купить остров заявили, что не хотят «новой колониальной державы». Об этом сообщила британская газета The Financial Times.
Несмотря на выдвинутую позицию, гренландцы понимают, что не смогут самостоятельно позаботиться об обороне ни в плане человеческих ресурсов, ни в плане денег.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Трамп решил переделать мир и создать новую политическую географию. Сначала он хочет присоединить «деревенскую Канаду» к США, затем переименовать Мексиканский залив в Американский и побороться с «насильником Стармером» и «придурком Шольцем».
Утром 9 января стало известно, что сын Трампа прилетел в столицу Гренландии на самолете Trump Force One. Родственник избранного американского лидера приземлился на острове спустя пару часов после того, как его отец снова заговорил о заинтересованности в контроле над арктической территорией.