Жители Гренландии после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о намерении купить остров заявили, что не хотят «новой колониальной державы». Об этом сообщила британская газета The Financial Times .

Несмотря на выдвинутую позицию, гренландцы понимают, что не смогут самостоятельно позаботиться об обороне ни в плане человеческих ресурсов, ни в плане денег.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Трамп решил переделать мир и создать новую политическую географию. Сначала он хочет присоединить «деревенскую Канаду» к США, затем переименовать Мексиканский залив в Американский и побороться с «насильником Стармером» и «придурком Шольцем».

Утром 9 января стало известно, что сын Трампа прилетел в столицу Гренландии на самолете Trump Force One. Родственник избранного американского лидера приземлился на острове спустя пару часов после того, как его отец снова заговорил о заинтересованности в контроле над арктической территорией.