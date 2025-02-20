Жители Германии начали массово везти пустые пивные бутылки в Австрию

В районе германо-австрийской границы зафиксировали всплеск числа немцев, которые перевозят в соседнюю страну пустую тару. Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung .

По данным местного издания, причиной повышенного интереса жителей Германии к экологическим проектам в другой стране стала банальная выгода: в Австрии за ящик пива из 20 бутылок платят на 3,9 евро больше, чем в Германии.

«Подобная ситуация представляется выгодной для потребителей. Однако немецкие продавцы и производители пива несут убытки», — сообщает источник газеты.

Кроме того, австрийская пивоваренная индустрия увеличила залог за одну бутылку с девяти до 20 центов, в то время как в Германии эта сумма составляет всего восемь центов.

Ранее в Истре установили 14 фандоматов для отправки на переработку алюминиевых и пластиковых бутылок. Бутылки попадают в отсортированном виде сразу на переработку, а не на полигон или в мусорное ведро. Из них делают новую тару, канцтовары, посуду, мебель, одежду, стройматериалы и запчасти.