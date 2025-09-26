Жители Еревана вышли на улицу с требованием отставки Пашиняна

Митинг собрался у парламента Армении в день рассмотрения импичмента Пашиняна

Акция протеста началась около парламента Армении, где сегодня рассмотрят требование оппозиционной фракции «Честь имею» об импичменте премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Ереване сообщило РИА «Новости» .

Авторы петиции обвинили действующее правительство в невыполнении своих же обязательств, которое привели республику к катастрофе и поставило под угрозу национальную безопасность и государственный суверенитет.

Основной упор противники Пашиняна сделали на потерю Нагорного Карабаха и отсутствие переговоров с Азербайджаном по освобождению военнопленных.

Кроме того, они заявили, что премьер-министр пошел на значительные уступки в своей внешней политике, развел коррупцию и привел страну к экономическому краху.

Депутаты заявили, что в случае принудительной отставки Пашиняна они сформируют переходное правительство и проведут новые парламентские выборы.

Для запуска процесса импичмента необходимы подписи 36 депутатов и 54 голоса для принятия решения. В оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» входят только 34 народных избранника, но они рассчитывают, что протестный митинг добавит им сторонников.

В начале этой недели с критикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна выступил первый президент республики Левон Тер-Петросян.

Он заявил, что именно действующий глава правительства допустил потерю Нагорного Карабаха, когда отказался от предложения президента России Владимира Путина в 2020 году прекратить боевые действия.