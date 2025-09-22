Изливает желчь. Пашиняна обвинили в предательстве армянского народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян смог обеспечить себе место на мемориальной доске предателей армянского народа. На это указал первый президент республики Левон Тер-Петросян в соцсети Facebook*.

По словам экс-главы государства, сделанное Пашиняном в 2019 году заявление о том, что «Карабах — это Армения», спровоцировало войну с Азербайджаном и повлияло на дальнейшее поражение.

Тер-Петросян отметил, что глава армянского правительства отказался от предложения президента России Владимира Путина о прекращении военных действий в Карабахе в 2020 году, и армянское население покинуло этот регион.

Также, по мнению политика, остаются нерешенными проблемы карабахских переселенцев, в результате чего они могут вообще уехать из Армении.

Экс-президент подчеркнул, что Пашинян не имеет права цинично заявлять, что принес мир армянскому народу, требуя благодарности или изливая на него всю свою желчь.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять связи с Россией, сейчас эти отношения находятся в стадии трансформации.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.