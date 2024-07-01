Жители Барселоны призвали открыть границы для россиян

В Барселоне провели акцию с призывом открыть границы для россиян

Активисты в Барселоне организовали акцию с призывом открыть границы для российских туристов. Об этом сообщили «Известия».

Акцию провели у храма Святого Семейства в одном из самых популярных городов Европы. Протестующие осудили нацизм, из-за которого русских перестали пускать в страну. Они также скандировали лозунги: «Хотим туризм! Осуждаем нацизм!».

Барселонцы подсчитали потери Испании за два года из-за отсутствия туристов из России. По их словам, за 2022 и 2023 годы страна лишилась около четырех миллиардов евро.

Они напомнили, что финансирование президента Украины Владимира Зеленского в период спецоперации обошлось налогоплательщикам Евросоюза и США в 300 миллиардов евро.

Накануне во Франции провели митинг против итогов первого тура внеочередных выборов в парламент. Участники протестов разбили витрины и устроили поджоги. Также они забросали полицейских фейерверками.