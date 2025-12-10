Жителей Японии предупредили о мегаземлетрясении

В Японии кратно возрос риск мегаземлетрясения после подземных толчков у восточного побережья северной префектуры Аомори. Об этом сообщил профессор института исследований землетрясений Токийского университета Айтаро Като в беседе с РИА «Новости» .

«Вероятность как гигантского межплитового землетрясения, так и более обычного межплитового землетрясения в районе очага относится к высшему — третьему — рангу», — рассказал ученый.

Он предупредил и о еще более масштабной опасности — землетрясении магнитудой около 9, вероятность которого сейчас примерно в десять раз выше.

Профессор добавил, что с момента разрушительного землетрясения 1994 года прошло более 30 лет, и почти 60 лет — с 1968 года. Он счел, что напряжения, способные привести к мощным сейсмособытиям, достаточно накоплены.

Айтаро Като призвал учитывать риски отложенных последствий после мощных землетрясений, поскольку, даже если снаружи сооружение выглядит целым, внутри могут возникнуть трещины и другие дефекты, и при новом сильном толчке это может привести к человеческим жертвам.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии в понедельник, 8 декабря. Эпицентр находился на глубине 50 километров к востоку от побережья префектуры Аомори. В регионе объявили угрозу цунами.