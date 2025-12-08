Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии, объявлена угроза цунами. Об этом сообщили в пресс-службе Метеорологического управления страны.

Предположительный эпицентр находится на глубине 50 километров к востоку от побережья префектуры Аомори. Острову Хонсю и расположенному севернее Хоккайдо угрожает волна высотой до трех метров.

Ранее правительство Японии не исключило, что в ближайшие десятилетия произойдет масштабное землетрясение вблизи Токио. При этом при худшем сценарии погибнут до 18 тысяч человек, а экономический ущерб составит около 83 триллионов иен (примерно 535 миллиардов долларов). Вероятность такой катастрофы оценивают примерно в 70%.