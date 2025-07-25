Жителей Японии начали учить обороне от медведей

Полицейские Японии и сотрудники местного охотничьего клуба провели обучение для местных жителей по обороне от медведей. Об этом сообщило New York Post .

«В городах Японии участились случаи нападения медведей, в связи с чем власти проводят учебные тренировки», — рассказали журналисты.

На опубликованных изданием кадрах видно, как человек в костюме медведя изображал нападение на местного жителя. После этого он убежал и его якобы нейтрализовал отряд сотрудников полиции.

Программа «медвежьих учений» состояла из правил самообороны, действий медицинских работников по работе с пострадавшими от нападения животных людьми, а также рекомендаций о том, как следует вести себя во время встречи с диким зверем.

Ранее медведь напал на туристку из Саратова в районе вулкана Мутновская Сопка на Камчатке. После этого женщину госпитализировали с серьезными травмами.