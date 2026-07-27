Жителей Эстонии встревожили украинские беспилотники в небе

Украинские дроны в воздушном пространстве Эстонии вызвали обеспокоенность в обществе. Об этом в беседе с РИА «Новости» временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», — отметил Абилов.

Беспилотники ВСУ последнее время неоднократно оказывались в воздушном пространстве стран Прибалтики. Власти Эстонии, Латвии и Литвы утверждают, что якобы не давали Украине разрешение на использование своего неба для пролета беспилотников, направляющихся на российскую территорию.

В российском МИД заявили, что у России есть верифицированные данные о том, что прибалтийские республики предоставляли воздушные коридоры для беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру РФ.