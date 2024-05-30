Жителей Швеции попытались запугать «российской угрозой»

СВР: жителей Швеции хотели убедить в желании России захватить Готланд

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Главнокомандующий вооруженных сил Швеции пытается испугать граждан своей страны, внушая им, что Россия якобы хочет напасть на остров Готланд. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден убеждает шведов в том, что Россия „положила глаз“ на остров Готланд, который является „ключом к установлению контроля над Балтийским морем“», — указали в ведомстве.

В пресс-бюро добавили, что похожую стратегию использует президент Финляндии Александр Стубб, который объявил об «экзистенциальной угрозе», исходящей от России, и призвал «проложить путь к миру через поле битвы». В СВР отметили, что финские и шведские власти просто повторяют русофобские высказывания, которые им навязали США.

Ранее Швеция вошла в тройку стран, которые чаще всего отказывают россиянам в выдаче шенгенских виз. Она решила не оформлять пропускные документы  29,6% обратившихся российских граждан. Также в перечень вошли Мальта и Эстония.

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