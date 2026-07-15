Житель Урала получил 125 лет тюрьмы в Греции

Житель Челябинска ушел в гости к другу и уехал в Грецию, где его осудили на 125 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА «Новости» в челябинском СК.

По словам сестры мужчины Татьяны Кайзер, ее брат Андрей в 2024 году ушел в гости к другу, затем сообщил об отъезде в Москву, а оттуда — в Турцию. Позже он выходил на связь, говорил, что у него все хорошо, но в 2025 году выяснилось, что мужчину арестовали в Греции и приговорили к 125 годам тюрьмы с обязательным отбыванием 25 лет и штрафу более миллиона евро за нелегальную перевозку мигрантов.

В СК начали проверку причастности ранее судимого жителя Копейска к организации выезда граждан в Турцию и обеспечению их документами. Полиция подтвердила, что в июне 2024 года поступило заявление о пропаже мужчины 2003 года рождения. Позже он сам вышел на связь и попросил прекратить розыск, заявив о намерении вернуться.

В апреле в Азербайджане российского бизнесмена осудили на четыре года за отмывание денег.