Бизнесмена из России осудили в Азербайджане за отмывание денег

В Баку осудили бизнесмена из России Вайсеро на четыре года за отмывание денег

Суд в Баку приговорил гражданина России Александра Вайсеро к четырем годам колонии по делу об отмывании денежных средств. Об этом сообщило издание Minval .

Россиянина признали виновным по статье «Легализация имущества, полученного преступным путем». В ходе судебного процесса государственное обвинение запрашивало для подсудимого пять лет заключения.

Суд установил, что Вайсеро действовал в составе группы по предварительному сговору. Совместно они легализовали крупную сумму, полученную через незаконные лотерейные, букмекерские и другие азартные сайты, работавшие за пределами Азербайджана.

Для сокрытия происхождения денег Вайсеро частями переводил их на банковские счета, оформленные на разных лиц. Общая сумма — 31,8 миллиона рублей.

В июле 2025 года бакинский суд арестовал нескольких россиян по предполагаемым делам о кибермошенничестве и транзите наркотиков из Ирана.