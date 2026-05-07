Житель Техаса 30 лет играл в лотерею и выиграл 41 миллион долларов

People: в Техасе мужчина выиграл в лотерею 41 млн долларов после 30 лет игры

Житель американского штата Техас выиграл в лотерею 41 миллион долларов, или около трех миллиардов рублей. Счастливый билет выпал ему после 30 лет безуспешных попыток, сообщил журнал People .

Победитель предпочел не раскрывать свое имя. Он рассказал, что купил выигрышный билет в обычном магазине 7-Eleven и много лет подряд участвовал в лотерее штата Техас, но раньше ему не везло.

После новости о крупном выигрыше мужчина не мог уснуть всю ночь. Полученные деньги решил направить на помощь семье. Также победитель захотел отправиться в отпуск вместе с женой.

Еще один крупный выигрыш ранее получил житель Владимирской области. Слесарь купил лотерейный билет, после того как утром заметил в ванной крупного паука, которого счел знаком скорого богатства. В итоге мужчина выиграл 56 миллионов рублей.