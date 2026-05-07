Житель Техаса 30 лет играл в лотерею и выиграл 41 миллион долларов
Житель американского штата Техас выиграл в лотерею 41 миллион долларов, или около трех миллиардов рублей. Счастливый билет выпал ему после 30 лет безуспешных попыток, сообщил журнал People.
Победитель предпочел не раскрывать свое имя. Он рассказал, что купил выигрышный билет в обычном магазине 7-Eleven и много лет подряд участвовал в лотерее штата Техас, но раньше ему не везло.
После новости о крупном выигрыше мужчина не мог уснуть всю ночь. Полученные деньги решил направить на помощь семье. Также победитель захотел отправиться в отпуск вместе с женой.
Еще один крупный выигрыш ранее получил житель Владимирской области. Слесарь купил лотерейный билет, после того как утром заметил в ванной крупного паука, которого счел знаком скорого богатства. В итоге мужчина выиграл 56 миллионов рублей.