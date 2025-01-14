Житель Таиланда после ссоры с женой две недели шел босиком в родной город

Житель Таиланда поле ссоры с супругой и пасынком босиком прошел 500 километров из одной провинции в другую. Об этом сообщило издание The Thaiger .

Медсестры больницы в провинции Удонтхани сообщили в полицию о 62-летнем пациенте с распухшими ногами. Мужчина по имени Фон 13 лет жил в провинции Бурирам со своей женой, но в декабре к женщине приехал из Бангкока ее сын от первого брака.

В семье начались скандалы. Во время одной из ссор пасынок выгнал отчима из дома, а супруга не стала препятствовать. Фон 28 декабря без обуви, вещей и денег отправился пешком на свою родину — в провинцию Нонгкхай. Мужчина ночевал в полицейских участках, а ел в храмах.

В пути у него обострилась полученная во время аварии травма ноги. В клинику его доставили патрульные.

Житель Таиланда рассказал, что был разнорабочим и все деньги отдавал супруге. Когда приехал ее сын, мужчина почувствовал, что больше не нужен семье и захотел покинуть дом. Фон прошел 500 километров примерно за две недели. В родном городе он хочет повидаться с внуком, а затем уйти в монахи.

Водном из монастырей Таиланда ранее 12-метровая статуя Будды упала на людей. В результате случившегося смертельные травмы получил монах.