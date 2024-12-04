Статуя Будды рухнула на монаха и убила его в Таиланде

В одном из монастырей Таиланда 12-метровая статуя Будды упала на людей. Пострадали шесть человек, один из них погиб, сообщило The Thaiger .

По данным издания, 29 ноября монахи устанавливали 12-метровую статую в монастыре в провинции Амнатчарен. Когда они начали снимать формы с бетонного основания, Будда обрушился. Под обломками оказались шестеро монахов. Один мужчина смертельные травмы.

Местные жители связали падение статуи с гневом злых духов. По их мнению, что во время строительства статуи Будды произошел ряд несчастных случаев.

По легенде, на месте Будды раньше стоял старинный дом, поэтому духи, связанные с этой землей, выразили недовольство предстоящими изменениями.

Настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо сообщил, что монах-прораб из другого храма стал снимать формы со статуи через день после заливки бетона. Он заверил настоятеля в безопасности своих действий. Вирачате объяснил произошедшее инженерными просчетами.

Ранее в Китае жертвами удара молнии стали шесть человек. Она попала в беседку в парке Фанмаошань, после чего конструкция рухнула.