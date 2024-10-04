Житель Румынии чуть не напал на переводчицу, после того как услышал, что она говорит на русском языке. Об этом рассказала потерпевшая Светлана К. в беседе с RT .

По ее словам, происшествие случилось около посольства США в Бухаресте. Она пришла туда с клиенткой из Киева для получения визы. Когда они стояли в очереди, то обсуждали Румынию на русском.

«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски. Я боялась, что он нападет на нас», — заявила Светлана.

Избежать продолжения конфликта ей помогли вооруженные жандармы.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что западные страны направили максимум усилий, чтобы с помощью шантажа и угроз отменить русскую культуру. По его словам, русофобия недружественных государств дошла до такого уровня, что они никак не отреагировали на открытый терроризм ВСУ против мирных жителей Курской области.