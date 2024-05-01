Мир 01 мая 2024, 00:57 Житель Нью-Йорка передавал технологии для дронов российским компаниям — Минюст США Житель Нью-Йорка признался в передаче организациям России технологий для БПЛА Pxhere

Читать 360 в

Житель Нью-Йорка рассказал о передаче России технологий для БПЛА. Об этом сообщил Минюст США в официальном заявлении.

«Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах», — сказано в публикации.

Реклама

В ведомстве отметили, что по отработанной схеме обвиняемый передал технологий на сумму более чем 250 тысяч долларов. Теперь Григорьева могут посадить в тюрьму на пять лет.

Ранее офицер бундесвера в Германии признался, что хотел передать российской стороне военные данные об украинском конфликте. По его словам, мотивом для такого поступка послужила угроза ядерной войны, в которую может превратиться ситуация на Украине.