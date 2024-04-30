В Германии офицер бундесвера признался в попытках шпионажа в пользу России | 360°

Мир 30 апреля 2024, 05:08 В Германии офицер бундесвера признался в попытках шпионажа в пользу России Freepik

Читать 360 в

Обвиненный в шпионаже в пользу РФ немецкий офицер заявил, что собирался передать России военные данные об украинском конфликте. Об этом заявили в агентстве DPA.

Признательные показания офицер Германии дал в ходе заседания высшего земельного суда в Дюссельдорфе. Он объяснил, что «видел такой путь» из-за угрозы ядерной войны, в которую может превратиться конфликт на Украине.

Реклама

Ранее немецкие правоохранители задержали трех граждан по подозрению в шпионаже в пользу КНР, в их домах провели обыски. Подозреваемых обвинили в работе на китайскую секретную службу до июня 2022 года. По информации следователей, один из них был агентом сотрудника спецслужбы Китая и получил в ФРГ сведения о технологиях, которыми можно воспользоваться в военных целях.

Еще один подобный случай произошел в США. Там бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году лишения свободы за передачу секретов якобы «российскому агенту».