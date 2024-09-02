Житель Ливана после секса с женой получил сильное пищевое отравление

Первый случай пищевого отравления через половые органы зарегистрировали в Ливане

Ливанские медики впервые зафиксировали пищевое отравление рисом через половые органы. Об этом сообщил журнал Annals of Medicine & Surgery .

«Тридцативосьмилетний мужчина обратился с недельной историей отека и покраснения полового члена, которые начались после эпизода сильной диареи и рвоты <…> через несколько часов после энергичного полового акта с женой», — уточнили авторы статьи.

Врачи выявили у пациента заражение бактериями вида Bacillus cereus. Как правило, они развиваются в испорченном вареном рисе.

Мужчине прописали фузидовую кислоту, которую применяют для лечения глазных инфекций. Ливанцу также порекомендовали промывать пораженную область определенным способом и не заниматься сексом до полного выздоровления. В общей сложности у пациента ушел месяц на восстановление.

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