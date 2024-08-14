Врачи скорой помощи рассказали о самых частых мужских травмах от секса

Травмы во время половой близости случаются чаще, чем может показаться. Врачи скорой помощи назвали Huffington Post топ-5 мужских повреждений.

«Эти травмы могут быть как неловкими, так и болезненными, но они встречаются чаще, чем вы думаете», — сказал доктор Джордан Вагнер.

По его словам, слишком активные мужчины получали перелом полового члена — разрыв кавернозных тел, которые наполняются кровью во время эрекции. Коллега Вагнера, врач отделения неотложной помощи Джо Уиттингтон предупредил, что в некоторых случаях пациентам требовалась операция. А бывший врач неотложной помощи Джессика Сингх добавила, что кроме пещеристых тел может пострадать уретра.

Другой частой причиной обращения за медпомощью после полового акта стало попадание инородных предметов в прямую кишку. Только с 2012 по 2021 год в США зарегистрировали около 39 тысяч таких случаев.

Третьим недугом врачи назвали приапизм — слишком длительную эрекцию, более четырех часов. Вагнер заявил, что в этом состоянии кровь может застыть и вызвать необратимые последствия.

В практике врачей случались также penis captivus, когда вагинальные мышцы сокращались слишком сильно и в прямом смысле приковывали партнеров друг к другу, а также генитальные инфекции из-за несоблюдения правил гигиены.

Похожие случаи происходили не только на Западе, но и в России. Врач в Новокузнецке рассказал, как извлек из заднего прохода пациента палку ливерной колбасы.