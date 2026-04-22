Житель Ливана погиб при атаке Израиля

Израильские военные нанесли удар беспилотником по поселению Джабура на юго-востоке Ливана. Жертвой стал один человек, еще двое пострадали, сообщило агентство NNA .

«В результате удара вражеского беспилотника по окраинам Джабура в Западной Бекаа на рассвете один человек погиб, двое ранены», — отметили журналисты.

С 16 апреля между Ливаном и Израилем официально вступил в силу режим прекращения огня. Движение «Хезболла» заявляло, что ЦАХАЛ нарушил его более 200 раз, применяя артиллерию и боевую авиацию, а также подрывая дома в поселениях путем минирования.

Днем ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении прекращении огня на юге Ливана. В ЦАХАЛ утверждали, что из-за перехвата беспилотника и ракет сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Мааян-Барух и Кфар-Юваль в северной части страны.