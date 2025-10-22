Житель Казахстана выжил после выстрела гвоздем в голову

В Казахстане мужчина случайно выстрелил себе в голову гвоздем из пневматического пистолета во время ремонта и выжил, несмотря на тяжелое ранение. Об этом сообщил сайт Nur.kz .

Невероятный случай произошел в Петропавловске. Мужчина с гвоздем в голове обратился в городскую больницу скорой помощи. Врачи обнаружили, что металлический предмет чуть не вошел в шейный отдел позвоночника — он оказался буквально в паре миллиметров от него.

Рентген показал, что инородный предмет не повредил жизненно важные органы и сосуды. Хирурги извлекли гвоздь, тщательно обработали рану и наложили швы.

Ранее врачи Ступинской больницы спасли 20-летнего молодого человека, которому в грудную клетку попала стрела. Он пострадал во время стрельбы из лука в парке.