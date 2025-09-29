Мужчину со стрелой в грудной клетке спасли в Ступинской больнице

Врачи Ступинской больницы спасли жизнь 20-летнего мужчины со стрелой в грудной клетке. Пациент поступил в больницу после несчастного случая в парке.

Молодой человек и его подруга занимались стрельбой из спортивного лука. Одна из стрел отлетела от дерева и попала ему в грудь.

Врачи в рамках осмотра выяснили, что острый предмет прошел между ключицей и правым ребром. Ситуация осложнялась тем, что он пробил верхушку легкого на глубину около шести сантиметров.

«Пациенту невероятно повезло — стрела могла задеть подключичную артерию или вену, что привело бы к критическому кровотечению. Такие травмы требуют немедленного хирургического вмешательства. Мы успешно удалили инородное тело, а потом ушили поврежденное легкое и дренировали плевральную полость», — рассказал хирург Ступинской больницы Тимур Колесников.

Состояние пациента стабильно, он остается в хирургическом отделении.

При соблюдении всех предписаний исход лечения будет благоприятным, и в скором времени мужчину выпишут.