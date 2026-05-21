Житель Индии после ссоры с женой отрезал гениталии в храме для подношения Шиве

В индийском городе Сасарама штата Бихар 25-летний мужчина после ссоры с женой пришел в храм Шивы, ампутировал свои половые органы и попытался поднести их к алтарю. Об этом сообщило издание Republic World .

Супруги ссорились в течение несколько дней, предположительно, из-за быта и семейных проблем. В итоге мужчина в одиночку отправился в близлежащий храм Шивы, в состоянии аффекта отрезал свои гениталии в качестве подношения.

Жители деревни Кусдихра заметили его лежащим в луже крови и сообщили его родным, которые отвезли пострадавшего в ближайший медцентр. Но травмы оказались настолько тяжелыми, что врачи направили мужчину в больницу в Варанаси. Медики оценили его состояние как критическое.

«Гражданский хирург доктор Манирадж Ранджан заявил, что травмы свидетельствуют о полном отрыве полового члена и указывают на серьезные психологические расстройства», — говорится в материале.

Заявление в полицию до сих пор не было подано. Власти не сообщали о начале уголовного расследования по факту произошедшего.

Ранее британские врачи прооперировали пожилого мужчину, проходившего 10 лет с фрагментом телефонного кабеля в уретре.