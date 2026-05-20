Пожилой мужчина 10 лет проходил с телефонным кабелем в уретре

В Великобритании медики столкнулись с необычным клиническим случаем, когда к ним поступил 60-летний мужчина с жалобами на острую боль, отек и проблемы с мочеиспусканием. Об этом сообщило издание BMJ Case Reports .

«У мужчины 60 лет наблюдались болезненный отек полового члена, сепсис и неполное опорожнение мочевого пузыря. При дальнейшем обследовании было обнаружено инородное тело в уретре, оставшееся там 10 лет назад. Позже выяснилось, что это был отрезок кабеля», — уточнили в материале.

Медики не смогли ударить его эндоскопически из-за сильного отека тканей и крупного размера инородного предмета. Тогда они установили пациенту надлобковый катетер для опорожнения мочевого пузыря и назначили антибиотики.

Спустя полтора месяца, когда отек спал, а инфекция частично стихла, мужчину прооперировали. Медики извлекли из уретры камень, внутри которого находился фрагмент телефонного кабеля. Размер инородного тела составил девять на пять сантиметров.

Мужчина не сразу признался врачам, но позже отметил, что 10 лет назад вставил в уретру телефонный кабель. К медикам он не обращался, долгие годы и симптомы не наблюдались, но к моменту госпитализации у пенсионера уже развился сепсис.

Ранее в Кирове врачи вытащили трехсантиметрового червя из глаза пациентки.