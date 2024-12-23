Житель Германии пообещал зарезать на рождественской ярмарке любого, кто похож на араба

Полицейские в немецком городе Бремерхафене задержали мужчину с ножом, который угрожал напасть на посетителей рождественской ярмарки в Бремерхафене. Об этом сообщила полиция города на странице Facebook*.

«В соцсетях распространяется видео, в котором человек объявляет о намерении совершить тяжкое преступление в Бремерхафене. Полиция получила информацию об этом видео и сразу начала расследование», — заявили правоохранители.

Вечером 22 декабря стражи порядка поймали человека с видео. Он находился в одном из районов города.

Как сообщило издание Bild, на видео мужчина грозил зарезать любого, «кто выглядит как араб или южанин».

Ранее мужчина в Германии пытался поджечь кинотеатр. Он бросил зажигательные смеси около здания. В итоге вмешались полицейские и открыли по нему огонь.

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