В Германии мужчина пытался поджечь кинотеатр и получил пулю

В Германии полицейские открыли огонь и тяжело ранили злоумышленника, пытавшегося поджечь кинотеатр в городе Крефельд. Об этом сообщило издание Bild .

«Мужчина бросил зажигательные смеси перед кинотеатром; вмешалась полиция, открыв по нему огонь. По данным Bild, мужчина серьезно ранен», — говорится в материале.

По информации издания, до этого мужчина бросил зажигательную смесь в здание федерального агентства труда, а также поджег припаркованный автомобиль.

По данным газеты Rheinische Post, неизвестный пытался спастись от полиции и вбежал в кассовый зал кинотеатра, где завязалась драка с полицейскими и в него выстрелили.

О мотивах мужчины ничего не известно. Раненого злоумышленника доставили в клинику.

До этого немецкие полицейские разогнали в Вестервальде собрание, заподозрив его участников в экстремизме, сообщили «Известия».