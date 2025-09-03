Путин объяснил инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Путин: идея глобального управления направлена на позитив между странами

Фото: РИА «Новости»

Инициатива глобального управления, которую предложил лидер КНР Си Цзиньпин, направлена на позитив между странами. Об этом сообщил президент Владимир Путин по итогам официального визита в Китай.

Российский лидер назвал идею китайского коллеги важной и своевременной.

Путин считает, что формат работы в КНР позволяет встретиться с зарубежными коллегами в неформальной обстановке.

«Самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес», — подчеркнул глава государства.

Он назвал визит в Китай очень важным и полезным.

В рамках выступления перед журналистами Путин также оценил развитие экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

