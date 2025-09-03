Путин объяснил инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Путин: идея глобального управления направлена на позитив между странами

Инициатива глобального управления, которую предложил лидер КНР Си Цзиньпин, направлена на позитив между странами. Об этом сообщил президент Владимир Путин по итогам официального визита в Китай.

Российский лидер назвал идею китайского коллеги важной и своевременной.

Путин считает, что формат работы в КНР позволяет встретиться с зарубежными коллегами в неформальной обстановке.

«Самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес», — подчеркнул глава государства.

Он назвал визит в Китай очень важным и полезным.

В рамках выступления перед журналистами Путин также оценил развитие экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона.