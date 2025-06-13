«Дело идет к третьей мировой». Жириновский предсказал конфликт Ирана и Израиля
Покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предупреждал о риске эскалации на Ближнем Востоке. Одно из его пророчеств совпало с атакой Израиля на Иран 12 июня.
Про Украину все забудут
Минувшей ночью Армия обороны Израиля ударила по целям в Иране — жертвами стали физики-ядерщики и высокопоставленные командиры. Также ЦАХАЛ атаковал атомные и военные объекты исламской республики.
Жириновский предсказывал обострение конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, тогда все забудут об Украине.
«Выборы последние были (на Украине — прим. ред.). В 2024 году выборов у вас не будет. Не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина», — говорил политик в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Вашей стране конец»
По словам Жириновского, на Ближнем Востоке будут происходить самые страшные события. Оттуда беженцы ринутся на Украину, и стране придет конец.
«Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда, к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят, вот все у вас там соберутся, и вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать. Потому что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия, и, так сказать, нарушаете, все что можно вы уже нарушили», — предупреждал основатель ЛДПР.
Вечная пороховая бочка
Иран ответил на атаку Израиля и выпустил в сторону еврейского государства сотню беспилотников. Это тоже предсказывал Жириновский.
«Израиль нанесет удар по тем объектам, где, как ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов. Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит», — сказал политик на одном из выступлений в Государственной думе.
Стоит отметить, что Жириновский не был мистиком — он лишь просчитывал развитие событий и понимал, что глобальные конфликты способны вытеснять друг друга из повестки. Ближний Восток всегда был вечной пороховой бочкой, и если она рванет — Украина уйдет на второй план.
Сейчас Запад действительно думает не о поставках вооружений ВСУ, а о том, как бы не оказаться в ядерной авантюре на Востоке. Британский премьер-министр Кир Стармер уже потребовал немедленной деэскалации, а президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Иран вернется к переговорам по ядерной сделке.