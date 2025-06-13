«Дело идет к третьей мировой». Жириновский предсказал конфликт Ирана и Израиля

Покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предупреждал о риске эскалации на Ближнем Востоке. Одно из его пророчеств совпало с атакой Израиля на Иран 12 июня.

Про Украину все забудут

Минувшей ночью Армия обороны Израиля ударила по целям в Иране — жертвами стали физики-ядерщики и высокопоставленные командиры. Также ЦАХАЛ атаковал атомные и военные объекты исламской республики.

Жириновский предсказывал обострение конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, тогда все забудут об Украине.

«Выборы последние были (на Украине — прим. ред.). В 2024 году выборов у вас не будет. Не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина», — говорил политик в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Вашей стране конец»

По словам Жириновского, на Ближнем Востоке будут происходить самые страшные события. Оттуда беженцы ринутся на Украину, и стране придет конец.

«Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда, к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят, вот все у вас там соберутся, и вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать. Потому что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия, и, так сказать, нарушаете, все что можно вы уже нарушили», — предупреждал основатель ЛДПР.