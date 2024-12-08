Жириновский предсказал падение режима Асада
Жириновский: президент Турции Эрдоган хотел свергнуть Асада
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел отстранить сирийского лидера Башара Асада от власти ради своих интересов. Об этом заявлял основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напомнила Lenta.ru.
Российский политик предсказывал, что Эрдоган свергнет Асада, чтобы стать региональным лидером. Он отмечал, что именно Турция всегда помогает свержению «гигантских режимов».
«Они найдут обходные маневры и сокрушат режим <…>. И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий», — рассказывал Жириновский.
По словам политика, ключевой целью Эрдогана была борьба с курдами, которые сформировали вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака. Жириновский не исключал, что свержение режима Асада закончится военным конфликтом с Ираном и большой войной на Ближнем Востоке.
Ранее газета The Times of Israel сообщила о боях сирийских боевиков с курдами на севере страны. Повстанцы наступают на город Манбидж.