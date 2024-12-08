Жириновский предсказал падение режима Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел отстранить сирийского лидера Башара Асада от власти ради своих интересов. Об этом заявлял основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напомнила Lenta.ru .

Российский политик предсказывал, что Эрдоган свергнет Асада, чтобы стать региональным лидером. Он отмечал, что именно Турция всегда помогает свержению «гигантских режимов».

«Они найдут обходные маневры и сокрушат режим <…>. И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий», — рассказывал Жириновский.

По словам политика, ключевой целью Эрдогана была борьба с курдами, которые сформировали вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака. Жириновский не исключал, что свержение режима Асада закончится военным конфликтом с Ираном и большой войной на Ближнем Востоке.

Ранее газета The Times of Israel сообщила о боях сирийских боевиков с курдами на севере страны. Повстанцы наступают на город Манбидж.