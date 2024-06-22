Жилой небоскреб загорелся в Астане

Спасатели Астаны эвакуировали из горящего небоскреба восемь человек

Пожар охватил внешнюю облицовку здания на проспекте Туран в Астане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

В ведомстве заявили, что из здания эвакуировали восемь человек, включая одного ребенка. К тушению пламени привлекли 72 человека и 16 единиц техники. Данные о погибших или пострадавших пока не поступали.

По данным казахстанского издания Orda, пожар охватил жилой дом, входящий в ЖК Rixos Khan Shatyr Residences.

Пользователи социальных сетей опубликовали кадры, на которых видно, что всю верхнюю часть здания окутал дым.

На фотографиях пресс-службы МЧС Казахстана можно увидеть, что спасателей с брандспойтами подняли на высоту на пожарных лестницах для тушения.

МЧС Казахстана
Фото: МЧС Казахстана/Telegram
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МЧС Казахстана
Фото: МЧС Казахстана/Telegram
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МЧС Казахстана
Фото: МЧС Казахстана/Telegram
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Ранее глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры. По его словам, пламя возникло в результате ракетного удара.

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