В Польше на жилой дом упала ракета, выпущенная голландским истребителем F-35. Об этом сообщило издание Onet .

Жилой дом в Вырыках в Люблинском воеводстве получил повреждения во время операции по уничтожению беспилотников. На него рухнула ракета, выпущенная одним из военных самолетов.

«По неофициальной информации, здание было поражено ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 во время совместной оборонительной операции», — говорится в публикации.

До этого польская газета Rzeczpospolita сообщала, что на дом упала ракета, выпущенная польским истребителем F-16. Еще раньше СМИ утверждали, что здание якобы повредил российский дрон.

Ранее в США заявили, что Запад толкает Польшу к войне с Россией. Для Варшавы это может стать «актом экономического и социального самоуничтожения».