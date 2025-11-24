Жестокая шутка стала пыткой. Рабочие вставили в задний проход подростка шланг и убили его

Sozcu: в Турции рабочие убили подростка, вставив в него шланг с воздухом

В Турции рабочие столярной мастерской хотели жестоко разыграть 15-летнего коллегу, но случайно убили. Они засунули ему в задний проход шланг и пустили струю сжатого воздуха. Об этом сообщило издание Sozcu .

ЧП произошло 14 ноября в столярной мастерской, где работал юноша. Двое коллег решили подшутить над своим молодым товарищем. Они связали его, сняли штаны и вставили в задний проход шланг от воздушного компрессора.

То, что должно было быть шуткой, обернулось настоящей пыткой.

«Мухаммед Кендирджи, работавший учеником в столярной мастерской в Шанлыурфе и получивший серьезные травмы после того, как мастер и его друг, работавшие в той же мастерской, связали ему руки и ввели в анус воздушный компрессор высокого давления, скончался сегодня утром в больнице, где он проходил лечение», — написали журналисты.

Хабип Аксой, задержанный в рамках расследования, был отпущен под залог. Однако это решение обжаловали, и суд выдал ордер на его арест.

В результате Аксоя снова задержали, на этот раз по решению дежурного суда.

Ранее в Ирландии сомалийский беженец убил 17-летнего украинца из-за еды. Оскорбленный тем, что молодой человек собирался приготовить себе яичницу с беконом, злоумышленник зарезал подростка, а потом выколол ему глаза. Юноша учился на IT-специалиста. Ему оставалось две недели до совершеннолетия.