Жесткий Кароль перепугал Германию: чем не угодил новый президент Польши?

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жесткую позицию в отношении Германии, Украины и Евросоюза по сравнению с его предшественником. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
«Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведет себя более жестко», — отметили авторы материала.
Они подчеркнули, что Германии не стоит рассчитывать на хорошие отношения с Польшей, так как ее новый лидер отвергает миграционный пакет Евросоюза. Он считает его неприемлемым для своей страны.
Украину тоже ждет ухудшение отношений с польской стороной из-за разногласий по поводу волынской резни и ситуации вокруг вынужденных переселенцев.