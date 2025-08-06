Жесткий Кароль перепугал Германию: чем не угодил новый президент Польши?

SZ: президент Польши Навроцкий выступает против ЕС, Германии и Украины

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает более жесткую позицию в отношении Германии, Украины и Евросоюза по сравнению с его предшественником. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung .

«Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведет себя более жестко», — отметили авторы материала.

Они подчеркнули, что Германии не стоит рассчитывать на хорошие отношения с Польшей, так как ее новый лидер отвергает миграционный пакет Евросоюза. Он считает его неприемлемым для своей страны.

Украину тоже ждет ухудшение отношений с польской стороной из-за разногласий по поводу волынской резни и ситуации вокруг вынужденных переселенцев.

В конце июля Навроцкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского изменить подход к нерешенным вопросам совместной истории.