«Должна измениться». Зеленский получил жесткое требование от Польши

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к нерешенным вопросам совместной истории. Об этом заявил будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в соцсети X.

«Историческая политика стала ключевой темой обсуждения. Кароль Навроцкий, как голос народа, выступил с требованием изменить в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — написал он.

Навроцкий предупредил, что этот вопрос станет предметом дальнейших переговоров между странами. При этом он пообещал поддерживать Зеленского в конфликте с Россией.

Ранее польский лидер заявил, что сейчас нет возможности для вступления Украины в НАТО. Кроме того, Навроцкий выступил против ее ускоренной евроинтеграции.