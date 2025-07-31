«Должна измениться». Зеленский получил жесткое требование от Польши

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к нерешенным вопросам совместной истории. Об этом заявил будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в соцсети X.
«Историческая политика стала ключевой темой обсуждения. Кароль Навроцкий, как голос народа, выступил с требованием изменить в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — написал он.
Навроцкий предупредил, что этот вопрос станет предметом дальнейших переговоров между странами. При этом он пообещал поддерживать Зеленского в конфликте с Россией.
Ранее польский лидер заявил, что сейчас нет возможности для вступления Украины в НАТО. Кроме того, Навроцкий выступил против ее ускоренной евроинтеграции.
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