«Жесткие слова». Келлог сделал неожиданное заявление по Украине

Келлог: США устали от происходящего на Украине и могут выйти из переговоров

Соединенные Штаты устали от происходящего на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный представитель президента США Кит Келлог.

Так спецпредставитель прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о возможном выходе Штатов их переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

«Его слова были жесткими, но они должны были быть такими, потому что мы устали от того, что происходит. У нас есть еще много других вопросов в мире, в которых Америка должна принимать участие», — заявил Келлог.

По словам спецпредставителя, конфликт длится слишком долго, но пока есть шанс достичь соглашения на переговорах.

Рубио и Келлог посоветовали Трампу проявлять осторожность в диалоге с президентом России Владимиром Путиным и усилить давление на Москву в вопросе территориальных уступок. Американский президент пока не поддержал эту идею.