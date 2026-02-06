«Жесткая линия». Президент и премьер Эстонии поссорились из-за России

В правительстве Эстонии разразился скандал из-за России: президент Алар Карис поддержал прямые переговоры между НАТО и Москвой, что не понравилось премьер-министру страны Кристену Михалу. Об этом написало агентство Bloomberg .

«Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском союзе», — отметили авторы материала.

Должность президента в Эстонии символичная, но негативная реакция на его слова показывает, как Евросоюз беспокоится по поводу идеи о возобновлении отношений с Россией.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и эстонский президент Карис предложили назначить специального представителя для восстановления диалога с Россией. Спецпосланника должно назначить крупное европейское государство, которому доверяют как Россия, так и Украина, заявил Карис.