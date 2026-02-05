Эстония и Латвия призвали назначить спецпосланника для переговоров с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и эстонский лидер Алар Карис предложили назначить специального европейского представителя для восстановления диалога с Россией. Свои предложения озвучили во время отдельных интервью телеканалу Euronews .

«Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов», — сказал Силиня.

Карис в свою очередь обратил внимание, что спецпосланника должно назначить крупное европейское государство, которому доверяют как Россия, так и Украина.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что работа по назначению спецпредставителя «уже началась на техническом уровне».

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович при этом отмечал, что генсек НАТО Марк Рютте делает все возможное, чтобы сорвать переговоры между Россией, Украиной и США.