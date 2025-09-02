WSJ: союз России, Индии и КНР вызвал беспокойство на Западе

Страны Запада увидели угрозу в сплочении таких крупнейших держав как Россия, Индия и Китай. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее данным, сплоченность лидеров на саммите ШОС оказалась вызовом для внешней политики американского президента Дональда Трампа. Издание добавило, что «жест единства» российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди выглядит «тщательно срежиссированным» и вызывает обеспокоенность оппонентов.

Директор аналитического центра Lowy Institute в Австралии Майкл Фуллилав объяснил, что мягкое отношение Трампа к президенту России не отдалило Россию от Китая.

«Его жесткое обращение с Нарендрой Моди, напротив, сближает Индию с Россией и способствует потеплению ее отношений с Китаем», — отметил эксперт.

Ранее встречу лидеров ШОС в Тяньцзине прокомментировала британская газета The Telegraph. Она назвала саммит «двойным унижением» США, которые безуспешно пытались изолировать Россию.