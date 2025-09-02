Жест единства. Союз России, Индии и Китая заставил Запад трястись от страха
WSJ: союз России, Индии и КНР вызвал беспокойство на Западе
Страны Запада увидели угрозу в сплочении таких крупнейших держав как Россия, Индия и Китай. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее данным, сплоченность лидеров на саммите ШОС оказалась вызовом для внешней политики американского президента Дональда Трампа. Издание добавило, что «жест единства» российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди выглядит «тщательно срежиссированным» и вызывает обеспокоенность оппонентов.
Директор аналитического центра Lowy Institute в Австралии Майкл Фуллилав объяснил, что мягкое отношение Трампа к президенту России не отдалило Россию от Китая.
«Его жесткое обращение с Нарендрой Моди, напротив, сближает Индию с Россией и способствует потеплению ее отношений с Китаем», — отметил эксперт.
Ранее встречу лидеров ШОС в Тяньцзине прокомментировала британская газета The Telegraph. Она назвала саммит «двойным унижением» США, которые безуспешно пытались изолировать Россию.