Слезы Украины пролились дождем. Путин и Си встали плечом к плечу: реакция СМИ Запада на саммит ШОС

Саммит ШОС с участием Владимира Путина стал холодным душем для Запада — и ледяным дождем для Украины. Президента России встретили красной дорожкой, его внимательно слушали и глава КНР, и премьер Индии, и генсек НАТО. Почему такая реакция шокировала мировую прессу, какой сигнал сумел послать Путин и как это повлияет на ход спецоперации — в материале 360.ru.

Тайная «ось потрясений» Британская газета The Telegraph охарактеризовала встречу лидеров ШОС в Тяньцзине как тайный саммит своеобразной «оси потрясений» — коалиции, где Си Цзиньпин раскатал для Путина красную ковровую дорожку. По данным издания, на саммите за закрытыми дверями обсуждались мировые кризисы, а союзники по ШОС стремились продемонстрировать решимость противостоять «гегемонии» США. Британские журналисты преподнесли встречу в Китае как удар по имиджу Вашингтона, называя происходящее «двойным унижением» США, чьи попытки изолировать Москву и надавить на Пекин провалились. В публикации Associated Press также отмечалось, что саммит ШОС может бросить вызов доминированию Запада.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Восток смеется над Западом Статья The Independent акцентировала внимание на теплой встрече трех мировых лидеров — Путина, Моди и Си Цзиньпина.

На саммите господин Путин общался и смеялся с хозяином саммита Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди держал российского лидера за руку, когда они шли к председателю КНР Си Цзиньпину The Independent

Авторы публикации сочли, что кадры встречи трех лидеров на саммите запечатлели мощный нарратив об углублении альянсов между Индией, Китаем и Россией. «Их крепнущее товарищество, похоже, готово бросить вызов западному влиянию на мировую торговлю», — дополнила редакция. Правда об Украине The Guardian отметила, что Си Цзиньпин обрушился на «менталитет холодной войны» и «практику запугивания» со стороны «некоторых» стран, призвав участников ШОС противостоять блоковому мышлению.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В то же время Путин на саммите четко обозначил вину Запада в развязывании украинского кризиса. Глава государства напомнил, что сам вооруженный конфликт стал «результатом переворота на Украине, поддержанного Западом». Нас не запугать Издание Politico сочло, что Си Цзиньпин ловко использовал турбулентность, вызванную политикой США, для укрепления связей с Москвой и Дели. В статье отмечалось, что китайский лидер демонстративно дружелюбно принял Путина и Моди на саммите. Авторы материала также вынесли в заголовок требование Си Цзиньпина прекратить «практики запугивания» — политик не называл адресата таких высказываний, но в Politico предположили, что речь идет о США. Издание указало, что на фоне эскалации торговых войн США Китай и Индия на саммите договорились быть «партнерами, а не соперниками».

Фото: Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Путин заручился поддержкой Востока Французская Le Figaro сфокусировалась на словах Путина, прозвучавших на саммите. Газета отметила, что российский президент в своей речи в Тяньцзине обвинил Запад в начале конфликта на Украине. Издание указало, что свою позицию он озвучил на встрече, организованной Китаем, «явно заручившись поддержкой Пекина». Le Figaro сочла, что китайская сторона продемонстрировала полное согласие с позицией России — уже тем фактом, что Путин выступил со своей речью с трибуны перед многими мировыми лидерами. Умный ход Москвы «Моди обнимает Путина и приветствует связи с Россией» — под таким заголовком вышла редакционная статья Bloomberg. Авторы публикации обратили внимание на хитрый ход Москвы: глава России проехал с премьером Индии в отечественном лимузине Aurus к месту их двусторонней встречи. Сама поездка заняла только 15 минут. Однако еще 45 минут главы двух стран из лимузина не выходили. Источники Bloomberg допустили, что политики продолжали обсуждение насущных вопросов без лишних глаз и ушей.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В той же публикации агентство отметило предложение Си Цзиньпина создать Банк развития ШОС. Председатель КНР также заявил, что открывает возможность для государств-членов ШОС использовать китайскую спутниковую систему «Бэйдоу», которая является альтернативой системе GPS, контролируемой США.

Путин в центре внимания Газета Le Parisien в своей заметке о саммите подчеркнула совместные выпады Пекина и Москвы в адрес Запада. Отмечается, что и Си Цзиньпин, и Путин на открытии встречи жестко критиковали «менталитет холодной войны» и «политику силы». Также газета констатировала, что присутствие президента России стало центральным событием саммита. Его участие, предположили авторы материала, продемонстрировало что Москва нашла поддержку у Китая, Индии, Ирана и ряда других стран. Новый мировой порядок Индийская газета Hindustan Times сделала акцент на демонстративной сердечности между Моди, Путиным и Си на саммите, назвав их поведение «явным посланием» Западу.

Издание подчеркнуло, что три лидера буквально шли рука об руку — они обнимались, шутили и даже проехали вместе в лимузине, демонстрируя единство перед лицом западных тарифов и санкций. «Возможно, эта хореография и не была запланирована, но символизм ее несомненен», — предположил автор публикации. Большая игра ШОС Китайская Global Times в восторженных тонах описала саммит в Тяньцзине как историческое событие, демонстрирующее новый тип международных отношений под эгидой Китая и России. Издание вынесло в центр статьи замечания Си Цзиньпина о том, что ШОС берет на себя «большую ответственность за мир и развитие» на фоне глобальной нестабильности. «ШОС решает проблемы развития посредством сотрудничества и координации, содействуя взаимопомощи и взаимодополняемости для достижения общего прогресса… Этот подход основан на партнерстве, а не на конфронтации», — приводит газета комментарий представителя Исследовательского центра ШОС Яна Цзиня.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Солидарность против гегемонии В том же духе выдержан материал The Washington Post. Аналитики этого издания отметили, что Китай и Россия умело воспользовались «суматохой Запада», чтобы показать солидарность лидеров Глобального Юга как противовес «гегемонии некоторых стран». В статье указывается, что Си Цзиньпин призвал 20 глав государств на саммите интегрировать свои экономики и «недвусмысленно противостоять политике силы». Выступавший сразу после хозяина саммита Путин инициативу главы КНР поддержал. Президент России выразил мнение, что ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в построении новой системы глобального управления, отметили в The Washington Post. Издание акцентировало внимание и на эффектной картинке: Си Цзиньпин, Путин и Моди весело беседуют перед началом заседания — а Пекин показывает себя «надежным партнером» в противовес непредсказуемости США. Настоящие лидеры The New York Times обратила внимание на символизм встречи, написав, что «улыбки и сцепленные руки» Си Цзиньпина, Путина и Моди были призваны продемонстрировать миру настоящее «альтернативное» лидерство взамен американского.

Эта сцена в Китае предназначалась для аудитории на другом конце света: лидеры Китая, России и Индии, трех крупнейших держав, не связанных с Западом, улыбались и смеялись, как добрые друзья, приветствуя друг друга The New York Times

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Си Цзиньпин и Путин плечом к плечу Репортаж CNN озаглавлен «Си Цзиньпин и Путин плечом к плечу». Авторы публикации назвали саммит демонстрацией «все более тесных связей между Китаем и Россией», а также дружбы, которая укреплялась между двумя лидерами на протяжении многих лет.

На кадрах видно, как Си Цзиньпин и Путин оживленно жестикулируют и улыбаются во время беседы на мероприятии. Это демонстрирует другую сторону обычно сдержанного китайского лидера, а также его теплое и непринужденное отношение к российскому коллеге CNN

Агентство Reuters отметило, что председатель КНР на саммите продвигал видение «нового глобального порядка в сфере безопасности и экономики», ориентированного на страны Глобального Юга. Reuters также констатировало, что на фоне конфликта на Украине Россия лишь укрепила экономические и военные связи с Китаем. Агентство привело несколько отрывков из выступления Путина на саммите. Российский лидер заявил, что ШОС возродила «подлинную многополярность». «Такая система безопасности, в отличие от европоцентричной и евроатлантической моделей, будет действительно учитывать интересы широкого круга стран», — подчеркнул он.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Моди на встрече в Китае также выразил поддержку Путину. «Даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу», — приводит Reuters высказывание премьера Индии.

Красная дорожка для Путина Таблоид Bild отозвался о мероприятии в свойственной ему резкой манере. Авторы публикации указали, что Путина в Китае приняли как почетного гостя, расстелив перед ним красную дорожку. «Пока Вашингтон и Брюссель пытаются изолировать Кремль, Пекин и его союзники не только игнорируют эти попытки, но и дружно оказывают Владимиру Путину поддержку. Президента России чествуют как уважаемого государственного деятеля на международной арене», — говорится в публикации.