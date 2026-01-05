Жертвы спецназа? Раскрылись ужасающие подробности захвата Мадуро

Адвокаты Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес сообщили суду о серьезных проблемах со здоровьем у своих подзащитных, возникших в ходе спецоперации США. Об этом информировал телеканал CNN .

Адвокат Барри Поллак официально уведомил судью Элвина Хеллерстайна, что у Николаса Мадуро имеются «медицинские вопросы», требующие немедленного внимания врачей. Еще более тревожное заявление сделала защита Силии Флорес: по словам адвокатов, в ходе ночного рейда подразделения Delta Force в Каракасе женщина могла получить переломы ребер.

Уточняется, что американские военные захватили супругов в их спальне, когда те спали, и, теоретически, не могли сопротивляться.

Несмотря на тяжесть обвинений в наркотерроризме, судья Хеллерстайн распорядился, чтобы служба маршалов США и руководство тюрьмы в Бруклине обеспечили подсудимым необходимую медицинскую помощь. Прокуратура подтвердила готовность сотрудничать с защитой для организации обследования.

Затем Николас Мадуро и Силия Флорес покинули зал суда под усиленным конвоем службы маршалов. Следующее заседание состоится только 17 марта 2026 года.