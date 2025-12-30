Жертву двойного изнасилования не пустили в отделение полиции из-за выходных

Жертва двойного изнасилования в бельгийском городе Намюр получила отказ в приеме в полиции в выходной день и обратилась за помощью в специализированный центр. Об этом сообщило издание RTL .

Женщина рассказала, что в ночь на 20 декабря ее увезли на окраину города и изнасиловали на заднем сиденье авто. Затем в ту же ночь она стала жертвой изнасилования водителя, который подвез ее до дома.

Утром пострадавшая добралась до полицейского участка и попыталась заявить о ситуации. Однако из-за демонстрации в центре города участок не работал, ее попросили прийти в понедельник.

В итоге женщина обратилась за помощью в Центр по борьбе с сексуальным насилием, где ей оказали психологическую поддержку и провели медицинское освидетельствование. Пострадавшая планирует подать официальную жалобу на сотрудников полиции.

Ранее «Мисс Россия» Анна Линникова показала фото человека, который пытался ее изнасиловать на Бали.