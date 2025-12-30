«Мисс Россия» Линникова показала фото человека, который пытался ее изнасиловать

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» и фотомодель Анна Линникова показала фотографию мужчины, который удерживал ее на вилле на Бали и пытался изнасиловать. Кадры она опубликовала в Instagram*.

Линникова заявила, что неадеквата зовут Исмет С. Она обнародовала переписку, в которой мужчина угрожает и говорит, будто она придумала историю, чтобы получить деньги.

Анна заверила, что история с нападением настоящая, и подчеркнула, что денег у нее больше, чем у того парня. Модель обратилась в полицию, идет разбирательство.

О попытке изнасилования Линниковой стало известно днем ранее. Девушка потратила много времени для подачи заявления, так как потребовался переводчик. Модель выразила надежду, что напавшего на нее человека приговорят к тюремному сроку или депортируют из Индонезии.

