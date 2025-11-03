Жертвами взрыва в супермаркете на севере Мексики стали 23 человека

Прогремевший в супермаркете торговой сети Waldo’s в мексиканском городе Эрмосильо взрыв убил не менее 23 человек и ранил 12 посетителей. Об этом сообщил губернатор штата Сонора Альфонсо Дурасо.

Он подчеркнул, что среди жертв взрыва оказались дети и подростки.

«На данный момент есть сообщения о 23 погибших и 12 раненых, которые находятся на лечении в разных больницах города», — привело слова губернатора агентство Reuters.

По данным местного отделения Красного Креста, жертвами взрыва стали 12 женщин, пять мужчин, четыре мальчика и две девочки.

Генеральный прокурор штата Сонора заявил, что большая часть погибших скончалась от вдыхания токсичного дыма.

Он подчеркнул, что предварительной причиной происшествия стала авария находящегося внутри здания трансформатора.

Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших выразила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она объявила, что направила в Эрмосильо специальные группы поддержки.

